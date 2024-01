Le Parlement camerounais convoqué en session ordinaire le 05 mars 2024 

Les présidents des deux Chambres de l’institution parlementaire arrêtent cette date pour la rentrée des 280 membres.

Le 05 mars prochain, les 180 députés et les 100 sénateurs se retrouveront dans les hémicycles respectifs de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le président de la Chambre basse, Cavaye Yeguie Djibril a fixé la plénière d’ouverture des travaux à 11heures. le président de la Chambre Haute, Marcel Niat Njifenji a quant à lui prévu cette séance dès 16heures le même jour. Au Sénat comme à l’Assemblée nationale, l’enjeu primordial de cette session ordinaire qui est la première de l’année législative 2024, est le renouvellement des bureaux.

A cet effet, le bureau définitif de chaque Chambre sera renouvelé sous la conduite du bureau d’âge, le mandat d’un an ayant expiré. Il y aura élection à la tête du Sénat et à la tête de l’Assemblée nationale. Les deux étant composés en majorité des membres issus du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), les mêmes personnalités reprendront leurs postes. Marcel Niat Njifenji au Sénat et Cavaye Yeguie Djibril à l’Assemblée. Les opérations de renouvellement concerneront aussi les premiers vice-présidents, les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs. Les représentants de la Nations et ceux des collectivités locales procèderont aussi à l’élection des bureaux des commissions générales.

Après cette opération, les nouveaux bureaux de l’Assemblée et du Sénat pourront recevoir et examiner les projets de lois, ainsi que évaluer l’action des membres du gouvernement par le biais des questions orales. La plénière d’ouverture donne souvent l’occasion d’écouter le discours des doyens d’âge à propos des événements ayant marqué la vie de Nation au cours de l’année législative antérieure.