Le Pr Jean Bahebeck se reconnait parmi les trois personnalités les plus aimées des Camerounais

Le candidat déclaré à la présidentielle d’octobre 2025 se montre confiant face à la suite que l’électorat réservera à sa candidature lors du scrutin.

Le Pr Jean Bahebeck est le candidat déclaré de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) à la prochaine élection présidentielle. A ce titre, le membre du parti politique historique du Cameroun était l’invité de l’émission Obama Time sur la chaîne de télévision Bnews1 le dimanche 26 janvier 2025. Face au journaliste Ernest Obama, l’universitaire a répondu à plusieurs questions sur son intention de se présenter à la présidentielle, un projet qu’il dit préparer depuis au moins 15 ans.

Le médecin chirurgien orthopédiste dit se présenter à la présidentielle pour recueillir autant de suffrages possibles pour gagner l’élection. Et pour cela, l’opposant au régime de Yaoundé sait compter sur sa popularité auprès de ces concitoyens. Selon le Pr jean Bahebeck, les sondages font de lui la troisième personnalité la plus aimée des Camerounais. Cela derrière Francis Ngannou, champion du monde des poids lourds de l’UFC (2021-2023), champion des poids lourds du PFL, et Samuel Eto’o ancien international camerounais, actuel président de la Fédération camerounaise de football.

Ainsi, le candidat déclaré insiste : « Quand on fait les sondages, il n’y a que Samuel Eto’o et Francis Ngannou qui sont plus aimés que moi au Cameroun ». Il poursuit en indiquant qu’il faut le considérer comme quelqu’un qui veut être leader au Cameroun.

Comptant sur cette popularité, l’homme politique veut tout faire pour que sa candidature soit valide. Il affirme qu’il est capable de mobiliser des fonds pour payer le cautionnement fixé par la loi électorale à la somme de 30 millions de francs CFA par candidat. « Vous savez les soutiens que j’ai déjà ? Les financiers, les hommes d’affaires, la diaspora, même les Etats m’ont averti qu’ils attendent », annonce le candidat du parti du crabe.