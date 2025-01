Le RDPC rassure les Camerounais face au « dénigrement » de son leader, le président Paul Biya

Le secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Nkuete, dénonce le « dénigrement » du président Paul Biya. Il prescrit la conduite à tenir aux membres du parti et aux autres Camerounais.

Le RDPC dénonce « la recrudescence des discours haineux, mensongers, visant à dénigrer le président Paul Biya », ou à jeter le discrédit sur le gouvernement et les institutions en charge des questions électorales. Ces discours proviennent des acteurs de tous bords depuis l’adresse du président de la République à la Nation du 31 décembre 2024. Dans un communiqué en date du 14 janvier 2025, le secrétaire général du Comité central du RDPC, Jean Nkuete, soutient que ces sorties ont trois visées : susciter et entretenir un climat généralisé de peur, de tension, de panique, d’inquiétude et d’insécurité au sein des populations ; semer le doute et la confusion dans les esprits des soutiens de Paul Biya ou encore préparer les consciences à des violences éventuelles.

Face à cette situation, le vice-Premier ministre « se réjouit du sens élevé de discernement, de la responsabilité et de la maturité politique de l’ensemble de nos compatriotes surtout les jeunes qui constituent les cibles privilégiées de toutes les manipulations et les en félicite ». Jean Nkuete remercie aussi les militantes et militants du RDPC pour leur engagement derrière Paul Biya, le candidat statutaire du parti à l’élection présidentielle.

Au-delà de cette reconnaissance, « le Cameroun n’est pas une République des médias, fussent-ils sociaux, mais bel et bien un Etat de droit, au sein duquel l’élection, en particulier l’élection au suffrage universel est l’expression de la volonté populaire et le fondement de l’autorité des pouvoirs publics », rappelle le secrétaire général du Comité central du RDPC. Il rappelle aussi avec insistance que les Camerounais doivent préserver le caractère laïc de l’Etat qui facilite la consolidation de la paix, de l’unité et de la concorde.

2025 étant une année électorale aux défis divers, le RDPC interpelle les acteurs politiques, sociaux et religieux, les femmes et les hommes de médias, les responsables de tous bords, les intervenants dans l’espace public. Il les « appelle à la responsabilité, à la pondération, à la retenue et au respect mutuel de toutes et de tous », à privilégier la confrontation des idées dans la compétition politique. Cela constitue la base d’un climat social apaisé. Pour sa part, le parti du Flambeau ardent dit demeurer vigilant et prêt à déjouer les manœuvres destinées à ternir l’image des institutions de la République.