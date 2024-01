Le vice president Afrique de la Société financière internationale en visite au Cameroun

Sergio Pimenta présent au pays dans le cadre de l’IFC Private Sector Day, une rencontre d’échange sur les moyens de renforcement du secteur privé local entre autres.

Le vice-président de la Société financière internationale pour l’Afrique et le Moyen-Orient, Sérgio Pimenta, est en visite au Cameroun depuis le 15 janvier et ce jusqu’au 19 janvier prochain. Il a particpé le 17 janvier à la première édition du « IFC Private Sector Day », une journée dédiée au développement du secteur privé camerounais.

Cette initiative a pour objectif de discuter des moyens de renforcement du secteur privé local et de soutien du développement économique durable et inclusif dans le pays.

Au Cameroun, la SFI travaille de plus en plus avec les institutions financières camerounaises pour accroître l’accès au financement des PME. Il en est le cas pour le financement octroyé à la Société camerounaise d’Equipement, La Régionale Bank et CCA-Bank. Le dernier en date est celui de CCA-Bank. Une ligne de crédit de 10 milliards de Fcfa lui a été ouverte en mai dernier, pour augmenter sa capacité de financement aux PME.

Cette visite permettra également à Sérgio Pimenta de renforcer la collaboration entre la SFI et le Cameroun en rencontrant d’autres membres du gouvernement, des dirigeants du secteur privé et des partenaires locaux.

Lors de sa dernière visite au Cameroun en juillet 2019, Sergio Pimenta assistait au lancement des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal (420 MW), un projet dans lequel la SFI détient 20 % des actifs. A date, la SFI dispose d’un portefeuille de 242 millions USD (144,47 milliards de Fcfa) d’engagements au Cameroun investit dans les infrastructures numériques, les chaînes de valeur agricoles, et l’accès au financement pour les PME.

A date, le portefeuille des engagements de la SFI au Cameroun s’élève à 144,6 milliards de Fcfa, soit 242 millions USD. Ces investissements, apprend-on, soutiennent les infrastructures numériques, les chaînes de valeur agricole, et l’accès au financement pour les PME.