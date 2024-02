Les chrétiens du Cameroun entrent en carême

Ce mercredi des cendres marque le début des 40 jours de jeûne et de privations qui précèderont la fête de Pâques.

La prière le partage et la pénitence sont les trois mots qui guident l’action des chrétiens au cours de la période de carême qui s’ouvre ce 14 février. Les 40 jours de carême s’ouvrent ce mercredi par le rituel de l’imposition des cendres. Dès les premières messes célébrées dans des chapelles ce matin, les fidèles reçoivent des cendres sur leur front, signe de pénitence et appel à la conversion. Pour produire un effet positif, cet acte doit s’accompagner de la pratique de la parole de Dieu et du changement intérieur.

Le premier jour de carême, marqué par le jeûne, les chrétiens prennent différentes résolutions à observer durant cette période. Et les membres du clergé les orientent. Dans son homélie à la messe de 6h à la Paroisse Saint Vincent Pallotti de Nlongkak, le curé, Mgr Pascal Fanga Mbega, a recommandé aux fidèles d’observer « l’abstinence des réseaux sociaux qui détruisent la vie des enfants, séparent les familles et bouleversent la vie en société ». L’autre recommandation du vicaire général est de pardonner. « En pardonnant aux autres, on se libère soi-même », a-t-il indiqué.

Ces recommandations contextualisées s’inscrivent aussi dans le cadre du message du pape François à l’occasion du carême 2024. Dans ce message le chef de l’Eglise catholique le Pape appelle à un Carême marqué par la prière, le jeûne et l’action communautaire. Le Pape recommande que ce moment soit une saison de renouveau, d’espoir et de solidarité.

Durant cette période, les fidèles catholiques vont intensifier les prières, participer au chemin de croix chaque vendredi ou chaque jour. La semaine sainte qui s’ouvre avec le dimanche des rameaux et de la passion le 24 mars sera marquée par le Triduum pascal avec la Sainte Cène, la passion du vendredi saint et la veillée pascale du samedi saint. A la solennité de Pâques du 29 mars, l’Eglise célèbrera la résurrection du Christ. Dès ce mercredi, la liturgie se fait en violet et le gloria ne sera pas chanté.