Les Lions du Cameroun s’inclinent devant la tombe de Houphouët Boigny, la polémique enfle

La sélection nationale camerounaise présente en Côte d’Ivoire a honoré la mémoire du tout premier président de la République ivoirienne le 10 janvier dernier.

Les Lions indomptables du Cameroun prennent part à la Coupe d’Afrique des Nations de football en Côte d’ivoire qui s’ouvre le 13 janvier. Rigobert Song et ses poulains sont arrivés le mercredi 10 janvier 2024 à leur base à Yamoussoukro. Avant de prendre leur quartier à l’hôtel Président, leur lieu de résidence, les 26 joueurs déjà arrivés et le staff ont tenu à s’incliner devant la tombe de Felix Houphouët Boigny, ancien chef de l’Etat ivoirien et figure emblématique de l’indépendance du pays, né en 1905 à N’gokro, nom du village des cendres duquel est née la ville de Yamoussoukro.

A leur arrivée en terre ivoirienne, le onze national est allé au palais présidentiel au bord du Lac pour honorer la mémoire du « père de l’indépendance » décédé le 07 décembre 1993. En présence de l’Ambassadeur du Cameroun en Côte d’Ivoire, Marie Yvette Koloko, et du président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o Fils, les Lions ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du « sage ». Une première fois pour une sélection nationale. Les Lions indomptables ont reçu à la suite de ce geste, les bénédictions du chef du canton des Akouè, le patriarche de la famille présidentielle, Nanan Kouassi N’Goh.

Ce geste des Lions fait néanmoins monter la polémique au Cameroun. Si pour certains Camerounais l’initiative est à saluer, d’autres ne comprennent pas son importance. Les plus critiques souhaitent que les Lions s’inclinent devant la tombe de l’ancien président camerounais Ahmadou Ahidjo le jour où ils seront de passage au Sénégal.

Tout compte fait, les footballeurs camerounais ont au programme ce jeudi, des séances de décrassage à huis clos. Ils auront aussi leur première séance d’entrainement, ouvert au public, dans l’après-midi. L’objectif ultime est de remporter le trophée de cette édition qui s’ouvre dans deux jours. L’on se souvient que c’est en Côte d’Ivoire que les Lions indomptables remportent pour la première fois le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations en 1984.