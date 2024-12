L’Ivoirien Joël Hounsinou est le nouveau DG de Camrail

Ancien Directeur Général de Africa Global Logistics Côte d’Ivoire, il apporte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur ferroviaire et logistique.

Camrail a annoncé ce 11 décembre 2024, la nomination de Joel Hounsinou en tant que Directeur Général. Il remplace à ce poste Pascal Miny qui a passé sept années au Cameroun.

À l’occasion de sa prise de fonction, il a déclaré : « Je suis honoré de rejoindre CAMRAIL et de retrouver ce monde du ferroviaire qui m’a vu grandir professionnellement. Je compte sur l’engagement de toutes les équipes pour relever les défis qui nous attendent et continuer à renforcer l’impact socio-économique de CAMRAIL ».

Le nouveau Directeur général est Diplômé de l’École Supérieure de Commerce d’Abidjan et titulaire d’un Executive Certificate en Stratégie Corporate et Business de HEC Paris, Joël Hounsinou a gravi les échelons dans des entreprises de renom comme SITARAIL et AGL.