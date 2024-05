L’Union européenne affiche sa volonté de renouveler ses relations de coopération avec le Cameroun

Son ambassadeur au Cameroun, Jean-Marc Chataigner, a exprimé le 09 mai 2024 à Yaoundé la volonté de l’organisation de moderniser les relations de coopération qui lient les deux parties. C’était en présence du représentant du chef de l’Etat camerounais, le ministre Lejeune Mbella Mbella, et d’autres membres du gouvernement.

A l’occasion du 74è anniversaire de sa déclaration fondatrice du 09 mai 1950, l’Union européenne par l’entremise de sa délégation au Cameroun, a organisé une réception au Musée nationale à Yaoundé. Au cours de cette cérémonie courue le chef de la délégation de l’Union européenne au Cameroun s’est réjoui de l’état des relations entre les pays de l’UE et le Cameroun. Le diplomate a revisité des réalisations récentes et cours dans leur pays d’accueil. Tout en insistant sur la nécessité de retrouver « l’audace d’agir ensemble » dans un monde en crise, d’isolement, de repli.

En effet, selon l’ambassadeur Jean Marc Châtaignier, l’UE totalise en ce moment près de 330 milliards de francs CFA d’encours de projets au Cameroun sous forme de dons. Ces fonds couvrent trois grandes priorités définies d’un commun accord par l’UE, ses États membres et l’Etat du Cameroun pour la période 2021-2027. Ce sont la gouvernance, la paix et la sécurité ; le développement économique durable, l’appui au PME et au climat des affaires ; la protection de l’environnement, le changement climatique, l’énergie renouvelable, ce que nous appelons le « Pacte vert européen ».

De manière pratique, plusieurs acteurs du développement, administrations, ONG, collectivités, entreprises, bénéficient des actions et interventions de l’Union européenne. Dans des régions du pays, l’organisation assure accompagner la réalisation de plusieurs projets. L’on peut citer à titre d’illustration, la mise en place d’un bac reliant deux villages séparés par un bras d’eau dans la région du Littoral ; le terminal fruitier au Port autonome de Douala ; le financement de la construction du barrage de Nachtigal dans la région du Centre ; le financement de la construction du pont sur le Logone et l’appui à la filière coton à l’Extrême-Nord. Toutes actions qui font la fierté de l’ambassadeur Jean-Marc Chataigner.

L’ambition de l’UE d’accompagner le Cameroun dans son processus de développement ne se limite pas à ces projets. L’organisation a dans le viseur d’autres initiatives à mettre en œuvre. C’est le cas de la construction du pont sur le Ntem à la frontière de la Guinée Equatoriale ; le projet de construction de la voie de contournement de Yaoundé ; la mise ne place du Bus Rapid Transit dans la ville de Yaoundé, la route Ngaoundéré-Garoua ou encore la réalisation du projet hydroélectrique de Kikot sur le fleuve Sanaga.

Par ailleurs, la signature en novembre 2023 de l’accord de Samoa fixe un nouveau cadre de coopération. Cet accord de partenariat économique permet au Cameroun de bénéficier d’un excédent commercial vis-à-vis de l’Europe. L’architecture de Yaoundé et l’initiative visant à renforcer la lutte contre la piraterie maritime dans le Golfe de Guinée sont d’autres projets en ligne de mire. La « Team Europe » compte ainsi « jouer ensemble » avec ses partenaires camerounais pour « marquer des buts dans ce tournoi pour le développement pacifique et économique » du Cameroun, a relevé l’ambassadeur Jean-Marc Chataigner.