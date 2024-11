L’Union européenne réaffirme son soutien pour la réalisation des projets de développement au Cameroun

Le gouvernement camerounais, le secteur privé et la délégation de l’Union européenne au Cameroun ont échangé ce 14 novembre 2024 à Yaoundé dans le cadre de la 3è session du dialogue économique et technique Cameroun-Union européenne.

L’Union européenne et le Cameroun souhaitent poursuivre leur collaboration dans la mise en œuvre des projets de développement au Cameroun dans les prochaines années. Au cours des travaux de la 3è session du dialogue économique et technique, les deux parties ont revisité les axes de leur partenariat et abordé les prochains chantiers à réaliser dans un cadre rénové. La session se tient au lendemain de la signature de l’accord de SAMOA et de sa ratification par le Cameroun au cours de l’année 2024.

Pour arrimer leurs relations à ce nouvel instrument, le Cameroun et l’Union européenne ont abordé deux thématiques ce jour. « La première porte sur les instruments nouveaux que l’UE met à la disposition dans la perspective de soutenir les réalisations des projets infrastructurels structurant l’accompagnement du secteur privé, moteur de la croissance de notre économie dans le cadre de ces innovations consacrées après l’accord de Samoa », a déclaré le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey.

En rapport avec cette thématique, les échanges ont touché à l’action de l’Union européenne en termes de financement des infrastructures au Cameroun. Dans le cadre de la première phase du programme indicatif multi annuel 2021-2025, il faut citer entre autres, la réalisation du projet de construction du barrage de Nachtigal, la construction du pont sur le Logone entre Yagoua et Bongor qui ont bénéficié du financement de l’UE. Dans le cadre de la seconde phase du programme couvrant la période 2025-2027, l’Union européenne va mobiliser sous forme de dons, 91 millions d’euros, soit 59,6 milliards de francs CFA, pour le financement d’autres projets.

« On a parlé du projet du barrage de la centrale hydroélectrique de Kikot qu’on va mettre en place, de la voie de contournement de Yaoundé, qui est un projet très concret qu’on veut mettre en place, du Bus rapide Transit le BRT qu’on veut mettre en place sur Yaoundé. On a parlé des projets avenirs qu’on souhaite mettre en place avec le Cameroun, le pont sur le Ntem notamment avec la Guinée Equatoriale, les corridors stratégiques avec la sous-région », a indiqué le chef de la délégation européenne au Cameroun, l’ambassadeur Jean-Marc Chataigner.

La deuxième thématique abordée a trait au climat des affaires. Les échanges y relatifs se sont faits en vue d’améliorer et de rendre plus incitatif le climat des affaires au Cameroun. Il s’agit aussi de mettre en place les instruments pouvant renforcer le dialogue entre les secteurs public et privé. Selon l’ambassadeur d’Espagne au Cameroun, Ignacio Rafael Garcia Lumbreras, tous les pays membres de l’UE ont le même objectif de promouvoir des investissements, accompagner le Cameroun sur le chemin de l’émergence.