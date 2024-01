Message de Vœux 2024 du Chef de l’Etat Camerounais : discipline budgétaire au menu

Lors de son traditionnel adresse à la nation du 31 Décembre 2023, le Chef de l’Etat a passé en revue l’actualité de la nation au cours de l’année écoulée et esquissé des lignes directrices de son gouvernement pour l’année 2024.

On retiendra essentiellement que :

des ajustements tarifaires sur les prix des produits pétroliers pourraient survenir en cours d’année afin de réduire à nouveau le montant de la subvention sur ces produits dans le budget de l’Etat, laquelle s’élevait en 2023 à 640 Milliards FCFA

la réduction des dépenses publiques par la réduction des dépenses de fonctionnement et l’intensification de la lutte contre la corruption a été prescrite

des mesures sont envisagées pour réduire nos importations et subséquemment le déficit persistant de la balance commerciale qui s’élève régulièrement autour de 1500 Milliards FCFA/an

le Président escompte une amélioration des recettes publiques en particulier à la faveur du nouveau code minier et l’élargissement de l’assiette fiscale au moment où les recettes pétrolières sont en baisse

Ensuite sur les projets plus sociétaux, le Président a indiqué avoir demandé une concertation entre le gouvernement et les communes afin de trouver une solution pérenne au ramassage des ordures dans les villes ; il a affirmé son opposition à une éducation au rabais et son intransigeance pour le respect du droit à l’Education

Enfin, le Président renouvelle son appel auprès des groupes armés à déposer les armes dans le conflit dans le NOSO

Retrouvez ci-dessous, l’intégralité du discours du chef de l’Etat

PRC I Discours 31122023