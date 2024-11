Microfinance : Antoine Ndzengue lance officiellement ABC Finance

Le 15 novembre 2024, la microfinance ABC Finance, filiale du Groupe Neptune, va inaugurer son siège social à Douala.

Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, ABC Finance peut lancer officiellement ses activités. Agence Bancaire pour le Commerce (ABC Finance), inaugurera demain 15 novembre 2024 dans la capitale économique, Douala, son siège social. Cet événement marquera le lancement effectif de ses activités.

Ce nouveau siège concrétise les ambitions de l’institution financière de s’imposer comme un acteur majeur de la finance inclusive, visant particulièrement les PME, les micro-entrepreneurs et les particuliers.

« Nous croyons fermement au potentiel des entrepreneurs et des créateurs locaux. En leur offrant des services financiers adaptés et une écoute attentive, ABC Finance espère jouer un rôle central dans la croissance économique du Cameroun et au-delà », a déclaré Cyrille Onomo, directeur général d’ABC Finance.

Dotée d’un capital de 5 milliards de FCFA, ABC Finance est dirigée par Cyrille Onomo, professeur de gestion et finances à l’université de Douala. Outre les services de financement et d’épargne, la structure proposera un accompagnement en conseils financiers ainsi que des solutions de crédit adaptées aux besoins spécifiques de sa clientèle.

« ABC Finance, un acteur dynamique de la finance inclusive, s’engage à apporter des solutions financières novatrices et accessibles pour tous. L’inauguration à Douala marque une étape clé dans son développement et témoigne de l’engagement de l’entreprise à renforcer le tissu économique local en soutenant les petites et moyennes entreprises, ainsi que les particuliers ».