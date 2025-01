Mine de fer de Grand Zambi : les premières exportations seront pour juin 2025

« Avec déjà 500.000 m³ de minerais bruts stockés sur place, G-Stones s’apprête à entamer ses premières exportations dès le mois de juin prochain, via le Port de Kribi. Une excellente nouvelle pour le développement économique de la région et du pays », a déclaré le PAK.

Un permis pour l’exploration de fer, d’or et de substances connexes à Bipindi, a été attribué à G-Stones, filiale du Groupe Bocom le Le 16 février 2024, pour une validité de deux ans. En 2022 le même groupe était titulaire d’un permis portant sur l’exploitation du gisement de fer de Bipindi-Grand Zambi, avec des réserves évaluées à 150 millions de tonnes de minerai de teneur moyenne évaluée à 29,45%. L’entreprise annonçait les premières exportations pour décembre 2024. Pourtant en début de 2025, l’entreprise renvoie l’échéance au mois de juin 2025.

Le Port n’est pas inquiet néanmoins, selon lui » le projet de construction du futur terminal minéralier est en bonne voie et viendra renforcer les capacités d’accueil du Port de Kribi, consolidant ainsi son rôle clé dans le développement du secteur minier et industriel du Cameroun. Le Port Autonome de Kribi poursuit ainsi sa mission d’accélérateur de croissance et de développement pour le Cameroun, en mettant en place des infrastructures modernes et adaptées aux enjeux économiques du pays ».