Mondial Handball féminin: le Cameroun arrache une chance pour le prochain tour

Le Cameroun, l’Angola et le Sénégal vont disputer le tour principal sous forme de championnat pour une place en quart de finale.

Les Lionnes Indomptables ont mal démarré la campagne avec deux défaites de suite dans ces championnats du monde féminin de handball. Accrochées par le Monténégro (25-11) et la Hongrie (30-20), elles ont décroché la qualification tour principal à la dernière journée en disposant du Paraguay (26-23). Avec leur statut de finaliste des deux dernières éditions de la CAN, le Cameroun avait pour objectif de se qualifier au prochain tour pour leur 4e participation au mondial comme le confiait le sélectionneur Bérin Njantou.

« Notre objectif, c’est d’aller au tour principal et nous pensons que nous avons les moyens. Nous allons donner tout ce que nous avons et jouer le coup à fond » précisait le technicien avant le début de la compétition. Mission accomplie. Le Cameroun démarre sa série de 3 matchs ce jeudi 7 décembre contre la Suède (19h30 GMT) pour ensuite la Croatie et le Sénégal.