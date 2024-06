OMC : le Cameroun plaide pour un plan Marshall en faveur de l’agriculture en Afrique

Cette plaidoirie ressort de l’intervention de Luc Magloire Mbarga Atangana lors de la 14ème Conférence Ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Le ministre camerounais du Commerce, intervenant en qualité de Président de la 14ème Conférence Ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à la séance plénière sur « le renforcement de la sécurité alimentaire grâce au commerce » organisée par l’OMC, à Genève, ce jeudi 27 juin 2024, dans le cadre du 9ème examen global de l’Aide pour le commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a appelé à un véritable plan Marshall pour la sécurité alimentaire en Afrique.

Selon lui, les prévisions statistiques soulignent qu’il faudra doubler la production agricole actuelle pour nourrir le monde en 2050. Il a donc invité les États membres de l’OMC à faire montre de plus d’engagements et de volonté politique pour trouver une solution à la problématique de l’insécurité alimentaire, car il s’agit d’un problème de tous.

Aussi, il faut doter les pays en développement de moyens capables de leur permettre de nourrir le monde et de participer au commerce international.

II a émis le vœu de voir Yaoundé, qui abritera les assises de la 14ème Conférence Ministérielle de l’OMC, devenir un nouveau départ et constituer une avancée décisive vers l’atteinte des objectifs majeurs de l’OMC et qui ont été le mobile de sa création, en l’occurrence la promotion du développement des États par le biais du commerce et non la promotion du commerce comme finalité en soi et la transparence des marchés agricoles par l’adoption des règles claires transparentes et prévisibles, dans le but d’assurer la sécurité alimentaire et préserver la sécurité alimentaire dans le monde et préserver l’humanité des périls en tout genres, politiques, sociaux et environnementaux.