Orange Money, ‘’Bango Bango’’ avec ses clients

Orange Money, leader du mobile money et tout premier Etablissement de Paiement au Cameroun, lance une importante ccommunication pour consolider les liens de ‘’famille’’ créés avec ses clients depuis les débuts.

Cette campagne qui va s’étendre sur toute l’année autour du thème ‘’Une affaire de famille’’, vise à célébrer les utilisateurs d’Orange Money de tous les réseaux comme des membres de la famille, mais surtout de rappeler à quel point ses offres et services sont toujours présents dans chaque moment fort de la vie des Camerounais.

En effet, jusqu’au 31 mai 2024, tous les clients Orange Money, quel que soit leur réseau, pourront tenter de faire partie des 2 millionnaires en moyenne chaque jour, ou de bénéficier d’un des nombreux autres lots en cash, en crédit d’appel et en data chaque heure.

Pour faire écho à cette campagne, un message fort : Orange Money et toi c’est Bango Bango, réhaussé par une reprise du titre à succès ‘’Bango Bango’’ de l’artiste Lydol qui met à disposition tout son savoir-faire artistique au profit d’une marque toujours plus proche de ses clients.

Comment être l’un des heureux bénéficiaires? C’est simple : il suffit de faire une transaction d’au moins 5000 FCFA avec Orange Money au #150# ou via l’Application Max it. (voir les conditions générales sur www.orangemoney.orange.cm )

A titre de rappel, Orange Money reste le moins cher avec -25% sur les retraits d’argent. Et est accessible à tous les autres réseaux en téléchargeant l’Application Maxi it et en créant son compte en quelques secondes.