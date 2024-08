Ouverture des travaux de la 9è session de la grande commission mixte Cameroun-Guinée équatoriale

La grande commission mixte de coopération entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale se réunit dès ce 7 août dans la ville de Djibloho en Guinée Equatoriale pour évaluer l’état des relations entre les deux pays.

Les bons et les mauvais points qui caractérisent les relations entre le Cameroun et la Guinée équatoriale seront abordés au cours de la session qui s’ouvre ce jour. Les travaux de trois jours portent sur plusieurs aspects des rapports entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, deux pays qui partagent une frontière terrestre et maritime longue de 200 km. Ils sont axés sur le cadre juridique de la coopération entre les deux pays ; la sécurité transfrontalière ; la définition des activités préalables à la démarcation de la frontière terrestre ; la médiation du secrétaire général des Nations unies pour le règlement du différend de la délimitation de la frontière maritime. Les participants aux travaux s’intéressent aussi à la construction du mur à la frontière commune par la Guinée équatoriale…

Pour prendre part aux travaux, le Cameroun a dépêché une délégation en Guinée équatoriale. Elle a à sa tête le ministre des Relations extérieures Lejeune Mbella Mbella. Le ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji ainsi que d’autres personnalités font partie de l’équipe. Pendant les travaux, ils insistent sur la situation des compatriotes en difficulté en Guinée équatoriale. Ils mettront aussi en avant la promotion du commerce bilatéral, de l’investissement ; la facilitation des échanges commerciaux ou encore la reprise des négociations des différents accords, précise Cameroon Tribune.