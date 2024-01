Paul Biya appelle au dialogue et à la conciliation face aux menaces à la paix et à la sécurité dans le monde

Le président de la République du Cameroun s’est adressé aux membres du corps diplomatique au Palais de l’Unité. C’était au cours de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an ce vendredi 05 janvier 2024.

Devant 76 membres du corps diplomatique sous la conduite du Doyen du corps, le haut-commissaire de la République du Gabon Paul Patrick Biffot, le chef de l’Etat a donné sa vision du monde. Paul Biya a insisté sur un contexte mondial marqué par des conflits, querelles, l’insécurité, les changements climatiques. Il réitère son appel au dialogue, à la conciliation pour résoudre les problèmes communs de l’heure. Voici l’intégralité du discours du président Paul Biya à l’occasion de la présentation des vœux de nouvel an 2024 des membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun.

« Monsieur le Doyen du corps diplomatique, je vous remercie pour vos propos aimables et pour les vœux que vous avez bien voulu formuler à mon endroit et à celui du peuple camerounais. L’année dernière, en cette même occasion, je déplorais les conséquences sur nos économies, de la persistance des effets néfastes du Covid-19 ainsi que de la survenance du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Nous devons hélas faire le constat qu’alors que se poursuit la guerre en Europe de l’Est, l’année qui s’achève a vu s’allumer un autre conflit meurtrier au Moyen Orient. Dans le même temps, il y a à travers le monde d’autres foyers de tension en Asie du Sud-Est, dans la péninsule coréenne etc.

Le continent africain n’est pas épargné, ni par les tensions ni par les conflits. Au contraire, la situation au Soudan préoccupe gravement la communauté internationale de même que celle de la région des Grands Lacs. Les activités criminels des groupes terroristes continuent de menacer la stabilité de nombreux pays. Dans la Corne de l’Afrique, au Sahel et autour du Lac Tchad. Mon pays le Cameroun en est également victime.

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, il est évident que la multiplication de ces menaces à la paix et à la sécurité internationale a des conséquences négatives sur le développement de nombreux pays et partant sur le bien-être des populations. Il est donc impératif ainsi que je l’ai rappelé à diverses occasions que la voie du dialogue et de la conciliation prenne le pas sur celle de la confrontation et de l’affrontement. Il est primordial pour la survie même de l’humanité que les armes se taisent et qu’enfin se lèvent les voies de la sagesse et de la raison.

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique l’Organisation des Nations Unies dont il est utile de rappeler les raisons de la création me semblent devoir et pouvoir jouer à cet égard un rôle fondamental, malgré les multiples tentatives de l’affaiblir, malgré les soubresauts qui l’agitent, malgré l’enlisement qui peu à peu gagne le processus de sa nécessaire réforme. C’est le sens de la candidature du Cameroun à la présidence de la 79è session de l’Assemblée générale de des Nations unies, candidature pour laquelle je sollicite votre soutien à tous.

Oui Monsieur Le Doyen dans un monde qui semble aller à la dérive, dans un monde qui semble se complaire dans des voies menant à sa perdition, nous continuons de croire à l’Organisation des Nations Unies, nous continuons de croire dans les valeurs qui la fondent et dans les rêves qui habitaient ceux qui l’ont fondée. Nous continuions de croire que notre organisation commune la mieux à même d’amener le genre humain à surmonter les passions, les égoïsmes, les antagonismes, pour se recentrer sur l’essentiel, sa survie. Car au moment même où nous nous perdons en vaines querelles, notre bien le plus précieux, la terre, est menacé. Les changements climatiques sont là pour nous montrer notre fragilité et la nécessité d’agir ensemble avant qu’il ne soit trop tard.

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, le Cop28 qui s’est tenue à Doubaï est porteuse d’espoir. Elle a notamment permis de faire des progrès en ce qui concerne la production des énergies fossiles. Il reste que d’autres progrès sont nécessaires notamment pour accorder une juste compensation aux efforts des pays en développement qui, on le sait, ne contribuent qu’à hauteur de 3% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Le Cameroun a pris et continuera de prendre une part active à ce combat déterminant pour la survie de l’humanité. Il continuera également sa marche inexorable vers le progrès avec la participation de toutes ses filles et de tous ses fils. Je voudrais en cette occasion remercier du fond du cœur tous nos partenaires latéraux et multilatéraux pour leurs contributions précieuses à nos efforts en la matière.

Monsieur le Doyen Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, le moment est maintenant venu pour moi de vous prier de bien vouloir transmettre aux hautes autorités que vous représentez, mes meilleurs vœux de prospérité pour l’année nouvelle. A vous-mêmes et à vos familles respectives, je forme des vœux de santé, de prospérité, et de succès en 2024. Et je vous remercie de votre attention ».