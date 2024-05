Performance : le Camerounais Renner Onana nommé directeur de cabinet à la Minusca

Renner Onana succède à Souleymane Thioune, qui assurait l’intérim depuis juillet 2022 et il prendra officiellement ses fonctions le 1er juin prochain.

La nomination de Renner Onana au poste de Directeur de Cabinet à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a été annoncée par Valentine Rugwabiza, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et cheffe de la MINUSCA.

« M. Onana apporte une riche expérience de plus de 30 ans dans les domaines de la paix et de la sécurité internationales, des affaires politiques, de la diplomatie, des droits de l’homme, du DDR (désarmement, démobilisation et réintégration), de la RSS (réforme du secteur de sécurité) et de la résolution des conflits, acquise tant au sein des Nations Unies qu’en tant que diplomate pour la République du Cameroun », a souligné Valentine Rugwabiza.

Titulaire d’un doctorat en relations internationales obtenu à l’Institut des relations internationales du Cameroun (Iric), d’une licence en histoire des relations internationales de l’Université de Yaoundé, et d’un diplôme en droits de l’homme comparés de l’Institut des droits de l’homme de Strasbourg (France), Renner Onana a occupé des fonctions au sein des missions des Nations unies au Burundi, en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, en Haïti, au Rwanda, et en République centrafricaine.

En tant que Directeur de Cabinet à la MINUSCA, Onana apportera son expertise et son leadership éprouvé pour soutenir les efforts de stabilisation en République Centrafricaine. Sa capacité à gérer des équipes multidisciplinaires, à coordonner des initiatives complexes et à engager les parties prenantes locales et internationales sera essentielle pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région.

Il faut noter que, sa nomination intervient dans un contexte où la MINUSCA redouble d’efforts pour renforcer la sécurité et la stabilité en République centrafricaine. Avec une expérience riche et diversifiée dans les missions de maintien de la paix, Onana apporte une expertise précieuse qui sera déterminante pour l’évolution des initiatives en cours.