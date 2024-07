Performance : Me Akere Muna reçoit un Prix au Ghana

L’ex-bâtonnier camerounais a présenté ce sacre à son pays via ses comptes professionnels sur les médias sociaux.

« Reconnaissant d’avoir été honoré avec le Pan African Roll of Honor lors de la célébration du vingtième anniversaire du Conseil Économique, Social et Culturel de l’union Africaine à Accra, Ghana. Je dédie ce prix au peuple résilient du Cameroun alors qu’ils traversent un chapitre crucial de leur histoire. Ensemble, nous surmonterons tous les défis qui se présentent à nous », a écrit Me Akere Muna.

Ce prix a été décerné par le Forum des Citoyens d’Afrique de l’UA ECOSOCC à l’ex-bâtonnier camerounais son engagement envers la justice et l’intégrité. Ce dernier est réputé pour sa lutte contre la corruption, les flux financiers illicites et la gestion des ressources.

Me Akere Muna dans son combat contre la corruption est actuellement sur le chantier du démantèlement du réseau de corruption alimenté par Glencore pour le contrôle des matières premières dans plusieurs pays notamment en Afrique et en Amérique Latine.

Au Ghana, Me Muna a participé lors de ce Forum des citoyens africains de l’ECOSOCC aux discussions sur une réponse africaine coordonnée et cohérente aux flux financiers illicites, à la corruption et à la gestion des ressources naturelles.