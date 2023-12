Politique et football: André Onana, un destin à la George Weah?

Le gardien de but de Manchester United dans une interview accordée la semaine dernière s’est exprimé sur sa personnalité, son rêve d’enfance et sa passion pour la politique.

Il se fait appeler par ses coéquipiers le boss. Lui c’est André Onana. Ce surnom fait office à son amour pour la gestion des affaires. Une attitude qu’André Onana justifie par l’un de ses rêves d’enfance.

A la surprise pour plusieurs, le natif de Yaoundé n’a pas toujours rêvé de devenir forcément footballeur, « Je pense que j’aurais été policier car j’aime les responsabilités. C’est pourquoi mes coéquipiers m’appellent « le boss ». Pour moi, la police est l’un des plus beaux jobs au monde ».

Pour le gardien de but camerounais, les sujets liés à la gestion font partie de ses plus grandes passions. Au-delà de la police, il explique trouver également un intérêt sur l’organisation du monde, des pays et les différentes questions d’ordres politiques, «J’adore la politique, je m’y intéresse car ça me permet de comprendre comment fonctionne le monde. »

De footballeur à politicien. On ne sera pas surpris de voir André Onana emprunter une telle trajectoire. Un parcours qu’a connu l’ancien attaquant du TKC de Yaoundé, du PSG et du Milan AC, George Weah qui a fini par devenir président du Libéria. Onana sera t-il le George Weah du Cameroun?