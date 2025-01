Présidentielle 2025 au Cameroun : René Sadi tente d’expliquer le message de Paul Biya aux évêques

Dans une communication rendue publique ce mardi 07 janvier, le porte-parole du gouvernement dénonce l’interprétation abusive des propos présidentiels du 31 décembre 2024 par certains évêques de l’Eglise catholique.

Au moins deux évêques se sont exprimés de manière claire à la suite de l’adresse du président Paul Biya à la nation du 31 décembre dernier. Mgr Emmanuel Abbo évêque de Ngaoundéré et Mgr Bathélémy Yaouda Hourgo évêque de Yagoua ont critiqué le système qui est, selon les prélats, à l’origine de nombreuses souffrances des populations depuis 43 ans. Pour eux, le moment est venu pour que cette situation s’arrête. Pour l’évêque de Yagoua, pour la présidentielle de 2025, toute candidature peut être acceptable, « le diable » y compris, sauf celle de Paul Biya.

Les évêques ont réagi à la déclaration du président dans son message à la nation, parlant de son engagement à servir ses compatriotes. Après avoir dressé le bilan du septennat qui court vers sa fin, le chef de l’Etat a déclaré dans la perspective de la fin du mandat et de la prochaine élection : « Je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien, face à l’ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés ». Cette déclaration, à l’observation, est la plus marquante de l’adresse du chef de l’Etat. Autant elle suscite les commentaires qui justifient la réaction gouvernementale de ce 07 janvier.

Le gouvernement tente de faire comprendre que par cette déclaration du 31 janvier, Paul Biya faisait allusion à ces quelques mois qu’il lui reste à gouverner le pays. « Le président de la République a été investi d’un mandat de sept ans, et, à quelques mois de son terme, il lui est tout à fait loisible de rassurer ses concitoyens quant à sa détermination à l’assumer pleinement, avec la même ardeur et le même dévouement », explique le porte-parole du gouvernement, le ministre René Emmanuel Sadi.

Les réactions des évêques sont par conséquent des « opinions fondées sur une interprétation spécieuse et abusive » des propos du président de la République. Pour le gouvernement, le moment viendra où le président Paul Biya se prononcera de manière claire au sujet de sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2025.