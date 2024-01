Prometal inaugure deux usines évaluées à 57 milliards F ce jour à Douala

Ces investissements permettent au conglomérat bâti par Hayssam El Jammal de conforter son leadership dans l’industrie de transformation de l’acier en Afrique centrale.

Deux nouvelles usines de transformation de l’acier construites par le groupe Prometal seront inaugurées ce 19 janvier 2024 à Douala en présence du premier ministre Joseph Dion Ngute. Ces investissements cumulés d’un montant de 57 milliards de FCFA permettent au conglomérat bâti par Hayssam El Jammal de conforter son leadership dans l’industrie de transformation de l’acier en Afrique centrale. Les deux usines, selon les estimations officielles, permettent la création de 3 000 nouveaux emplois, dont 1 000 emplois directs.

La première usine qui sera inaugurée par le Premier ministre est baptisée Prometal 4. Cette unité industrielle, qui a coûté 45 milliards de FCFA d’investissements, est selon l’entreprise l’usine de transformation de l’acier la plus moderne et la plus diversifiée en Afrique subsaharienne.

Le groupe Prometal souligne que cette usine permet de porter la production annuelle du groupe à 360 000 tonnes métriques de produits en acier finis (à l’instar du fer à béton) et intermédiaires (notamment les fils machines qui sont de nouveaux produits). En plus de mettre sur le marché de nouveaux produits tels que les poutrelles, les cornières et les fers plats, Prometal 4 a la particularité de produire pour la première fois en Afrique subsaharienne les fils machines.

Pour ce qui est de la deuxième usine, donc Prometal 5, il s’agit d’une unité de production de bouteilles de gaz et de structures métalliques. Dotée d’une capacité de production de 600 000 bouteilles et de 5 000 tonnes métriques de charpentes métalliques chaque année, pour un investissement de 12 milliards de FCFA

En mémoire, début 2023, Prometal 3 avait été victime d’un incendie. L’incident avait consumé les matières premières dans cette usine de la société Prometal Sarl dans la zone industrielle de Douala-Bassa, le 3 janvier 2023 (Ndlr). Outre d’importants dégâts matériels, aucune perte en vie humaine n’avait été enregistrée, avait déclaré l’entreprise.

En termes d’investissements cumulés, ces deux nouvelles unités de production ultramodernes portent à plus de 333,6 millions de dollars US (200 milliards de FCFA) le volume des investissements réalisés à date par Prometal Groupe au Cameroun.