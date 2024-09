RD Congo : le Conseil supérieur de l’audiovisuel interdit la diffusion de la téléréalité « The Bachelor »

Cette décision ressort de la plénière ordinaire tenue ce 05 septembre 2024.

« The Bachelor » ne sera pas diffusée en République Démocratique du Congo. L’émission de téléréalité qui met en scène une pléthore de femmes qui se battent pour obtenir l’amour d’un homme a été interdite par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC).

« A la suite de sa plénière ordinaire de ce jeudi 5 septembre 2024, les Hauts conseillers de la république, membres du CSAC, ont décidé d’interdire la diffusion de la télé-réalité « The Bachelor » de Canal+, dont la prochaine saison débute le 10 septembre 2024. Une notification a été faite à Canal+ », rapporte un tweet du CSAC. L’autorité juge cette émission immorale, indécente et contraire aux bonnes mœurs.

Rappelons que « The Bachelor » est une télé-réalité dans laquelle plusieurs femmes, candidates, s’affrontent sur divers points pour essayer de séduire un homme. Déjà produite en Europe des années, le concept a été africanisé il y a 2 ans pour l’Afrique francophone.

Le concept est déjà à sa troisième édition. En effet, l’idée d’interdire la diffucion de cetet émision en RD Congo date de depuis l’édition passée. Le régulateur des médias voulait interdire la diffusion de la version africaine de l’émission « The Bachelor ». C’est ce qu’avait annoncé le 9 décembre 2023 Christian Bosembe, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC).

« Nous allons fermer The Bachelor. Cette émission de la honte, ignoble, abrutissante et perverse », a-t-il déclaré. « Cette émission véhicule des messages négatifs sur la femme et sur les relations amoureuses. Elle encourage la superficialité, la compétition et la violence », disait-il l’an passé.