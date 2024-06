Reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua : voici les composantes du projet

Le Ministre des Travaux Publics a reçu ce jeudi, 27 juin 2024, une équipe de la Banque Africaine de Développement, venue échanger sur les perspectives des deux parties, en ce qui concerne l’aménagement des infrastructures routières.

Une audience accordée par le Ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, à une mission de la Banque Africaine de Développement, conduite par Joseph Nguessan, Chef de la Division Infrastructures avec dans ses rangs, Mathurin Zanga, spécialiste en transports, Mohamadou Ahidjo, responsable des projets secteur privé et Pierre More Ndong, spécialiste en chef des transports a eu lieu le 27 juin 2024.

Concernant ce projet routier, les travaux consistent en la reconstruction de 240,85 km entre Ngaoundéré et Garoua reliant les régions de l’Adamaoua et du Nord. Aussi, la construction de trois échangeurs (aux PK 1+187, PK 13+348 et PK 67+117) sur la section Ngaoundéré-Pont Sala, la construction d’une station de pesage à Manwi, la construction d’un poste de péage dans le village Ouro-Donka et l’aménagement de 15 kilomètres de voiries urbaines dans les villes/localités de : Ngaoundéré, Mbé, Gamba, Gouna et Ngong.

Par ailleurs, la réhabilitation des routes de désenclavement du bassin agropastoral de Poli, la réhabilitation des routes de désenclavement des bassins cotonniers dans la région de l’Adamaoua, la construction des infrastructures socioéconomiques pour les femmes et les jeunes dans les départements de la Vina, du Faro, du Mayo-Rey et de la Bénoué, la construction et équipement de deux centres de collectes et de commercialisation au profit des jeunes et des femmes, l’aménagements au profit de l’Université de Ngaoundéré et l’acquisition d’une drague au profit du port fluvial de Garoua.