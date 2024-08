Rentrées 2024 : Orange Money offre 1000 bourses de 100 000 à ses clients et récompenses ses partenaires

Orange Money, le leader du paiement mobile au Cameroun apporte une fois de plus du positif dans la vie de ses clients et partenaires à l’approche des rentrées. Grâce à la promo ‘’Bango Bango avec nos génies’’, Orange Money ambitionne de soulager les parents, élèves et étudiants, pendant cette période hautement stressante, en leur donnant le coup de main dont ils ont besoin, tout en leur assurant plein de succès.

En effet, du 26 août au 01 novembre 2024, tous les clients Orange Money, quel que soit leur réseau,, pourront tenter de gagner jusqu’à 100 000 F CFA en bourse scolaire. Orange Money réitère donc son attachement à l’ensemble de ses clients et partenaires qui sont ainsi récompensés pour leur confiance inconditionnelle.

Les conditions d’éligibilité :

Pour faire partie des heureux bénéficiaires chaque jour, il suffit de souscrire à la promo au #150*0#, ensuite de faire une transaction OM d’au moins 5000F via l’Application Max it ou au #150#. Les transactions éligibles sont : retrait d’argent, transfert d’argent, paiement marchand, paiement OM Asso, du paiement de facture, paiement de frais de scolarité, paiement de frais universitaires et enfin la réception d’argent depuis l’international.

Cette promo sera rehaussée par Lydol, artiste slameuse de génie, qui réhaussera ce grand RDV avec sa présence le jour de la rentrée, aux côtés de nos premiers génies gagnants qu’elle accompagnera à l’école.

Orange Money, accessible à tous les autres réseaux en quelques secondes et 25% moins cher sur les retraits. Plus d’informations ici : #WinTaRentrée | Orange Money Cameroun

Téléchargez l’application ici : IOS & Android