Réseau : Starlink obtient sa licence de fournisseur d’accès internet en RDC

En République démocratique du Congo, le Régulateur autorise Starlink à opérer, levant l’interdiction après des préoccupations sécuritaires.

L’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC) a octroyé une licence de réseau et services de télécommunication à l’opérateur des services internet par satellite, selon un communiqué signé, ce 2 mai 2025 par le président de l’ ARPTC, Christian Katende.

Cette autorisation intervient après une période de tensions entre l’ARPTC et Starlink. En mars 2024, l’autorité congolaise avait interdit les opérations de l’entreprise en raison de préoccupations liées au respect des cadres réglementaires locaux. Selon une analyse publiée sur LinkedIn à l’époque, cette décision reflétait la volonté des autorités congolaises de maintenir un équilibre entre l’innovation technologique et la nécessité de respecter les lois en vigueur, dans un secteur stratégique comme celui des télécommunications.

Les autorités craignaient que les groupes armés, tels que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, n’exploitent cette technologie pour leurs communications. Cependant, après des discussions approfondies, notamment une rencontre en mars 2025 à Washington entre le ministre congolais des Postes, Télécommunications et du Numérique, Augustin Kibassa Maliba, et des représentants de Starlink, la position du gouvernement a évolué. Le 2 mai 2025, l’ARPTC a officiellement annoncé l’octroi d’une licence à Starlink DRC S.A., une entité enregistrée localement, autorisant le déploiement imminent des services dans le pays.

Filiale de SpaceX, le fournisseur d’accès Internet par satellite étend rapidement ses services sur le continent et est déjà opérationnel dans plus d’une douzaine de pays. En avril, des licences avaient été accordées à Starlink par la Somalie et le Lesotho.

La connectivité en RDC reste faible, avec seulement environ 30 % de la population utilisant Internet en 2023, selon l’Union internationale des télécommunications.