Samuel Eto’o 2è personnalité la plus célèbre d’Afrique

Le classement réalisé par Ultra Pub place le Camerounais juste derrière l’artiste américano-nigérian Davido.

Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, est en tête du classement des personnalités les plus célèbres en Afrique pour le mois de juillet 2024. L’ancien attaquant des Lions indomptables et quatre fois Ballon d’or africain, est juste derrière l’artiste nigérian Davido qui occupe le premier rang sur le tableau de célébrité continental. L’artiste chanteur, producteur américano-nigérian est l’auteur de plusieurs albums dont Timeless sorti en 2023.

Le pasteur congolais Marcello Tunasi vient en troisième position. Lui qui vient de perdre son épouse, Blanche Kandolo Tunasi, a su captiver le public africain et mondial grâce à sa façon de prêcher la Bonne Nouvelle et d’amener les humains à adhérer au projet du salut de Dieu, non sans critiquer certaines traditions de l’Eglise catholique.

Aliko Dangote est le quatrième nom qui figure dans la liste des cinq Africains les plus célèbres au mois de juillet 2024. L’homme d’affaires nigérian connu pour ses investissements dans l’industrie du ciment, la raffinerie, au Nigeria et Afrique est classé homme le plus riche du continent selon le magazine Forbes.

L’ivoirienne Awa Sanoko occupe le 5è rang. Élue 1ère Noire Miss Model of the World en 2015, elle a est déclarée vainqueur de la première édition de téléréalité « Secret story Afrique francophone » le 10 août dernier avec 52,8%, empochant une cagnotte de 20 millions de francs CFA.

Ultra Pub se présente comme une entreprise de placement de marque et d’accompagnement en service de digitale.