Sécurité aérienne : au Cameroun, le Centre Secondaire de recherche et de sauvetage a coûté plus de 746 millions FCFA HT

Le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, a présidé la cérémonie d’inauguration du nouveau Centre Secondaire de Recherche et Sauvetage de la CCAA.

Le Cameroun a désormais un Centre Secondaire de recherche et de sauvetage. La cérémonie d’inauguration a eu lieu le 4 mars 2025 au cours d’une cérémonie présidée par le ministre des Transports (Mint), Jean Ernest Ngalle Bibehe.

Sa mission est d’assister les aéronefs en détresse, de participer aux opérations de recherche et de sauvetage, et de garantir que les moyens d’intervention sont suffisants et opérationnels. Le RSC est doté d’installations modernes répondant aux normes techniques de l’OACI. C’est un bâtiment érigé sur une superficie de 3000m2 pour un coût total de 746.037.727 FCFA HT qui abritera ce centre en vue de l’amélioration de l’efficacité des services de recherche et de sauvetage au Cameroun.

Cette cérémonie est intervenue au lendemain de l’ouverture du Forum régional de l’OACI sur la facilitation et le Secrétaire général de l’OACI, Juan Carlos Salazar, était l’invité spécial de cette inauguration. Le Centre de recherche et de sauvetage est l’organisme opérationnel principal du service SAR (Search and Rescue) au Cameroun.

Ce Centre secondaire de Recherche et sauvetage (RSC), est une infrastructure moderne conçue aux normes internationales. Il fait partie intégrante de la première phase des grands projets d’infrastructures lancés par la CCAA depuis 2018, visant à renforcer la sécurité aérienne au niveau national et international.

Il vient ainsi répondre à l’article 25 de la Convention de Chicago, qui oblige chaque pays à disposer d’un service de Recherche et Sauvetage (SAR) performant. En effet, suite au tragique incident impliquant Kenya Airways en 2007, le Cameroun a pris des mesures pour renforcer la sûreté de son espace aérien. C’est ainsi qu’en 2012, un service SAR a été ouvert à la Base aérienne, pour répondre aux besoins croissants en matière de recherche et sauvetage. L’inauguration de ce nouveau centre constitue donc une étape décisive pour le pays, car alignant ses capacités aux standards internationaux.