Stratégie : Rencontre entre les gouverneurs de la BEAC et de la BCEAO

Une rencontre bilatérale entre les gouverneurs de la BEAC, Yvon Sana Bangui et de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou s’est tenue au siège de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) à Yaoundé le lundi 26 janvier 2025.

La visite de travail du gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), « s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de coopération entre la BCEAO et la BEAC signé en novembre 2008 à Dakar, et qui vise à renforcer la synergie d’actions, au regard des défis communs. »



A l’issue de la rencontre, les Gouverneurs de la BEAC et de la BCEAO ont adopté un plan d’action conjoint ciblant des domaines d’intérêt communs et des axes prioritaires de coopération entre les deux banques centrales pour les années 2025 et 2026.

Ces domaines concernent notamment : la transformation digitale et l’inclusion financière ; l’innovation, la cybersécurité et les systèmes d’information; la surveillance, la modernisation et l’ interconnexion des systèmes et moyens de

paiement et les relations financières extérieures.

Les Gouverneurs de la BEAC et de la BCEAO ont réaffirmé leur volonté commune d’impulser une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux banques centrales pour promouvoir la stabilité monétaire et financière dans la Communauté Economique et Monétaire de L’Afrique Centrale (CEMAC) et l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Cette coopération permettra de contribuer à une plus grande intégration monétaire et financière dans le cadre de l’Association des Banques Centrales Africaines (ABCA).