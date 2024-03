Suspension du Cameroun de l’ITIE :  » l’affaire GLENCORE fait partie des motifs » Akere Muna

« Le Cameroun suspendu du Processus ITIE hier 29 Février 2024. Je suis très attristé par cette suspension de notre pays de l’ITIE, la deuxième du genre en moins de trois ans. Je suis d’autant plus triste que j’ai modestement contribué avec le Ministre Abah Abah, à l’entrée du Cameroun dans cette initiative (Londres 2007) mais surtout parce que l’affaire Glencore fait partie des motifs, alors même que nous avons formulé des propositions qui auraient pu éviter ça. En fin de compte l’opacité dans la gestion de notre industrie extractive n’est que résultante d’une corruption systémique. Espérons qu’avec ceci, ils iront chercher les noms des fossoyeurs de notre pays chez Glencore.

Pour s’assurer que les citoyens camerounais sont pleinement informés de la nature incroyablement arrogante et corrompue des relations de Glencore avec SNH et SONARA, j’envoie tous les documents de base que j’ai. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un e-mail à munalaw@yahoo.co.uk. Veuillez inclure votre nom et votre téléphone. Langue préférée : français ou anglais. Dans les 7 jours, vous recevrez les documents. Ensemble, nous allons obliger Glencore à publier les noms et les autorités compétentes à poursuive ces corrompus et réclamer les dommages-intérêts. »