Trajectoire : Tony Elumelu nommé au conseil consultatif du FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a nommé l’homme d’affaires nigérian, Tony Elumelu, à son Conseil consultatif sur l’entrepreneuriat et la croissance, dirigé par Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds.

Elumelu, principal défenseur de l’entrepreneuriat en Afrique et dont la Fondation a financé, mentoré et formé plus de 25 000 entrepreneurs africains depuis 2015, considère l’entrepreneuriat comme le moteur de la transformation économique de l’Afrique. Entrepreneur autodidacte, l’adhésion de Elumelu à l’entrepreneuriat est fondamentale dans son concept d’Africapitalisme, sa conviction que le secteur privé africain peut et doit jouer un rôle de premier plan dans le développement du continent, en réalisant des investissements à long terme qui génèrent une valeur sociale et économique.

Lors de la réunion inaugurale du Conseil consultatif, le mercredi 26 mars 2025, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré : « Le Conseil réunit un groupe de penseurs et de praticiens de premier plan dans les domaines des affaires, des finances, du milieu académique et des politiques publiques pour partager leurs points de vue et leurs expériences sur la manière dont les politiques macroéconomiques et financières peuvent créer un environnement favorable à l’innovation, à l’entrepreneuriat et à la productivité, des ingrédients clés pour un secteur privé prospère et une forte croissance économique. »

Ainsi, le patron du groupe United Bank for Africa (UBA) rejoint un groupe restreint de leaders mondiaux, parmi lesquels la présidente exécutive de Banco Santander, Ana Botín, la directrice générale du groupe Vodafone, Margherita Della Valle, le fondateur de Vista Equity Partners, Robert Smith.