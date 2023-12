Transport aérien : Afrijet ouvre nouvelle liaison aérienne directe

La compagnie aérienne a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison aérienne vers Kinshasa depuis Libreville, en ligne directe et via Pointe-Noire dès le 30 novembre 2023.

Depuis le 30 novembre 2023 Afrijet offre deux vols par semaine entre Libreville et Kinshasa. Il s’agit de la première connexion directe entre ces deux pôles majeurs d’Afrique centrale. Selon la compagnie, cette nouvelle offre réduit considérablement le temps de voyage entre Kinshasa et Libreville, qui passe de plusieurs heures à seulement 2H15 en vol direct, ce qui améliore nettement le confort des passagers. En outre, la liaison via Pointe-Noire répond à la hausse du trafic aérien dans cet aéroport. Ce point d’appui devient ainsi le cinquième vol hebdomadaire proposé par Afrijet depuis cette ville, et la première liaison directe vers Kinshasa.

Cette nouvelle offre vise à consolider l’inclusion dans la région Afrique Centrale proportionnelle à la demande croissante de connexité sur le continent. “Nous sommes fiers d’ouvrir cette nouvelle ligne aérienne de Libreville à Kinshasa, en liaison directe et via Pointe-Noire. Cette offre s’inscrit pleinement dans la stratégie globale d’Afrijet et témoigne de notre engagement à renforcer l’intégration et la connectivité régionales, à promouvoir une aviation durable en proposant des routes directes sur de courtes distances, offrant ainsi des solutions de voyage efficaces et simplifiées. Cette nouvelle liaison symbolise également notre détermination à répondre à la demande croissante des voyageurs, tout en favorisant les échanges économiques et culturels.”, a déclaré Marc Gaffajoli, Administrateur général d’Afrijet. Ces nouvelles dessertes renforcent considérablement l’intégration régionale et offrent aux voyageurs une plus grande flexibilité et souplesse pour leurs déplacements, qu’ils soient professionnels, touristiques ou familiaux.

Il faut dire que le transport aérien en Afrique centrale n’a pas une belle embellie. D’ailleurs selon les chiffres, le transport aérien en Afrique centrale ne représente que 2,1% du trafic mondial. L’insuffisance de l’offre de vols, le faible nombre de vols directs entre les pays voisins et le coût exorbitant des billets d’avion sont quelques causes du sous-développement du secteur du transport aérien en Afrique centrale.

Le secteur du transport civil aérien dans la sous-région accuse un grand retard par rapport au reste du monde. Ce retard se matérialise par des infrastructures défectueuses ; une sécurité défaillante ; un déficit de vision ; une inflation importante, inégalement maîtrisée et la guerre en Ukraine et ses conséquences. Il y a également le niveau élevé actuel des prix de l’énergie ; les conflits d’ordre politique; le ralentissement de la croissance mondiale, une insuffisance de liaisons entre les États, une insuffisance dans l’assistance à la navigation aérienne.

« Les aéroports au niveau de l’Afrique centrale ne sont pas encore au niveau où ils devraient être pour attirer le marché mondial et observer les trafics. Sur les 100 compagnies aériennes les plus importantes, il n’y a que trois qui sont en Afrique, mais sont toutes comprises en Afrique du Sud et il n’y a hélas aucune en Afrique centrale« , a souligné souligne Émile Christian Bekolo, expert-comptable Cemac et par ailleurs président du Comité d’organisation du Citac.