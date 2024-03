Transport aérien : Afrijet va desservir la RCA

Afrijet a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison reliant Libreville et Oyem à partir du 13 mars 2024 avec trois vols hebdomadaires les mardis, jeudis et samedis.

Le Gabonais Afrijet va voler dans le ciel centrafricain. La nouvelle liaison entre Libreville et Oyem proposée par Afrijet marque une étape importante dans le renforcement de l’offre de transport aérien gabonais. Faisant suite à la remise aux normes de l’aéroport d’Oyem et au vol test du 2 mars 2024, Afrijet devient la première compagnie aérienne à proposer la desserte directe de ces deux villes en 6 ans.

Cette nouvelle offre s’inscrit dans un contexte de développement régional d’Afrijet avec le lancement de la ligne Libreville-Kinshasa en novembre 2023 et l’inauguration de deux nouvelles agences à Malabo, en Guinée équatoriale, en janvier 2024.

L’ouverture du ciel centrafricain contribue ainsi à la mise en œuvre du projet de développement de la compagnie Afrijet qui s’est donnée pour objectif entre 2024 et 2026, d’améliorer les liaisons intérieures et extérieures de la République gabonaise depuis la ville de Libreville.

Pour mettre œuvre ce plan de développement, Afrijet a contracté un prêt de 5,32 milliards de Fcfa auprès de la Banque de Développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) en février 2023. Grâce à ce financement, la compagnie entend développer et consolider son réseau national et intrarégional, afin d’établir un agrégateur de trafic de passagers à des coûts accessibles à toutes les populations. Au plan opérationnel, Afrijet ambitionne à terme, d’augmenter sa part de marché sur les routes déjà pratiquées et l’ouverture de cinq nouvelles destinations (Kinshasa, Lagos, Port Harcourt, Dakar et Johannesburg).

Le renforcement de l’offre nationale vise à faciliter les déplacements des Gabonais et représente un levier pour le développement régional. En permettant une liaison aérienne régulière entre Libreville et Oyem et en offrant une desserte supplémentaire sur Port-Gentil, Afrijet contribue à stimuler l’activité économique et à renforcer les liens entre les différentes régions du Gabon.