Des images en provenance de Tunisie montrent une femme de nationalité camerounaise enterrée dans le désert.

Selon les informations reçues, la femme s’appelait Emmanuela et était camerounaise. Dans une vidéo devenue virale, on voit des hommes enterrer la femme. On les entend se lamenter et dire qu’elle a rendu l’âme pendant la traversée du désert en Tunisie.

Avant d’aller en aventure, Emmaneula était commerçante dans la ville de Douala, selon plusieurs confrères.