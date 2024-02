UNESCO veut instaurer la minute de la paix dans des écoles au Cameroun

L’institution onusienne mène une caravane de promotion de la paix dans des établissements scolaires de la ville de Yaoundé.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture fait une incursion des les campus scolaires. Le Bureau Cameroun de cette institution sillonne les écoles, lycées et collèges dans le cadre d’une campagne de sensibilisation. L’initiative baptisée « caravane des incubateurs de la paix, tolérance et dialogue intercommunautaire », lutte contre les violences en milieu scolaire.

La caravane se met en branle dans un environnement scolaire où les actes de violence se multiplient. Ceux-ci étant pour la plupart posés par des élèves sur d’autres élèves ou sur des enseignants et parfois dans le sens inverse. Ces dernières années, les coups de poing ou de poignard, la violence verbale ou encore le vandalisme ont atteint des niveaux inquiétants en milieu scolaire. Le Bureau de l’Unesco au Cameroun veut par cette opération, semer les graines de la paix dans l’esprit des jeunes. L’institution entend compter sur des jeunes pour participer à la transformation de la société.

Pour ce faire, l’Unesco organise des activités comme des master class dans des établissements scolaires du primaire et du secondaire public et privé. Le but est de transmettre aux élèves les valeurs qui leur permettront de consolider l’unité. Les encadreurs s’activent ainsi à donner à ces jeunes des outils qu’ils utiliseront pour freiner la progression de la violence.