Yaoundé : la Maison « Imbokodo », un nouvel espace dédié à l’épanouissement des femmes

L’association « Bloom’L » a inauguré, le 3 mars 2025, la Maison Imbokodo, un espace unique dédié au bien-être et à l’autonomisation des femmes. Le siège de l’organisation est situé au quartier Omnisport, derrière la pharmacie du stade.

Il s’agit d’un espace qui vise à offrir un cadre d’échange, de formation et de développement personnel aux femmes de Yaoundé et d’ailleurs, explique la présidente de l’association Bloom’L, Antoinette Nyoun. Pour elle, c’est un refuge où chaque femme peut se sentir en sécurité, évoluer et tisser des liens. « L’idée est que chaque femme s’approprie les lieux, pour en faire un espace où elle se sent en sécurité ; tisse des liens, s’épanouit et participe activement aux activités qui y seront organisées », indique-t-elle.

En marge de l’inauguration, une conférence sur l’importance de la santé mentale chez les femmes entrepreneures a été organisée, suivie d’un atelier pratique sur les compétences essentielles pour réussir dans l’entrepreneuriat féminin.

La Maison Imbokodo se veut un hub de développement personnel et professionnel. Elle propose, un espace de coworking pour favoriser la productivité, une garderie pour permettre aux mères de travailler en toute sérénité, une salle de formation modulable servant également de salle d’écoute psychologique, un espace bien-être dédié au yoga et au fitness et un économat citoyen, ouvert deux fois par mois, pour encourager la consommation de produits locaux.

La Maison Imbokodo ambitionne également d’être un point d’ancrage pour les femmes de la diaspora qui souhaitent revenir et s’installer au Cameroun. « Celles qui viennent d’ailleurs doivent savoir qu’elles ont une maison dans laquelle elles peuvent atterrir quand elles arrivent au pays. C’est difficile quand on décide de rentrer, on ne sait pas où atterrir. Je l’ai vécu personnellement », confie Antoinette Nyoung.

Psychothérapeute depuis plus de 15 ans, coach exécutive certifiée et consultante pour des entreprises, la présidente de l’association Bloom’L, Antoinette Nyoung entend mettre à profit son expertise en psychothérapie et hypnothérapie pour accompagner les femmes vers une transformation intérieure, qu’elle considère comme un moteur de développement économique et social. « À partir du moment où une femme comprend l’importance qu’elle a dans sa maison, dans la société, elle change. Ça commence d’abord par ce qu’on se dit dans la tête », souligne-t-elle.

Pour bénéficier des services offerts par la Maison Imbokodo, il est nécessaire d’adhérer à l’association Bloom’L, qui œuvre depuis 2022 pour l’autonomisation des femmes. « Nous voulons nous voir toutes ensemble, des femmes, pour transformer nos vies, transformer le pays », affirme la présidente.