1 736 Camerounais en situation irrégulière aux Etats Unis

Le gouvernement américain menace d’expulser les ressortissants de la République du Cameroun pour défaut de documents officiels les autorisant à rester aux Etats-Unis.

Donald Trump, 47è président des Etats-Unis investi le 20 janvier dernier, commence à mettre en œuvre sa politique d’immigration sur le territoire de son pays. Le gouvernement fédéral américain met déjà hors des frontières les ressortissants d’autres pays s’y trouvant en situation irrégulière. 1 445 549 personnes ressortissant d’au moins 268 pays ou territoires sont concernés par cette situation, dont 1 736 Camerounais.

Les ressortissants du Cameroun sont en situation d’incertitude. Ils sont déjà dénombrés parmi les personnes à rapatrier, mais ils semblent ne pas avoir plus d’informations sur les modalités de rapatriement. Selon des sources, les autorités américaines peuvent se servir des avions militaires pour ramener les Camerounais au pays. Yaoundé ne s’opposant pas à la politique intérieure de Washington concernant l’immigration, le Cameroun peut accueillir ses enfants à tout moment.

Pour les quatre prochaines années, Donald Trump prescrit plus de restriction à l’entrée des citoyens étrangers sur le sol américain. Des contrôles sont plus stricts et tout étranger en situation irrégulière aux Etats-Unis est désormais considéré comme persona non grata. La politique de Donald Trump vise à combattre l’immigration clandestine. Mais pourra-t-elle décourager les jeunes qui vont à l’aventure en quête des meilleures conditions de vie ?