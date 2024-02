150 postes d’enseignants ouverts dans les universités de Garoua, Ebolowa, Bertoua

Les trois universités créées en début 2022 dans les régions du Nord, du Sud et de l’Est sont les trois institutions qui bénéficient de cette mesure gouvernementale.

Le gouvernement ouvre 150 postes d’enseignants dans les trois universités nouvellement créées, au titre de l’exercice 2024. Les personnes intéressées doivent être des citoyens camerounais âgés de 40 ans au plus au 1er octobre 2024 et titulaires du doctorat ou du PhD. La répartition des desdits postes prévoit le recrutement de 45 enseignants à l’université de Bertoua, 45 enseignants à l’université de Garoua, 45 enseignants à l’université d’Ebolowa. Elle prévoit aussi 15 autres enseignants pour le quota de régulation académique, informe un communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre, Fouda Séraphin Magloire.

Selon cette communication, l’opération de recrutement se déroule sous la coordination du ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Les recteurs procèderont chacun en ce qui le concerne à l’ouverture des postes par appel à candidatures dans les différentes filières concernées après approbation par le Comité technique et haute sanction par le Comité centrale de supervision.

Les candidats intéressés déposeront leurs dossiers dans l’université de leur choix au plus tard le 24 mai 2024, délai de rigueur. Les Camerounais résidants à l’étrangers quant à eux déposeront leurs dossiers dans les représentations diplomatiques et les postes consulaires au plus tard le 24 mai 2024.

Pour rappel, le 31 décembre 2021 lors de son traditionnel message à la nation, le chef de l’Etat annonce la création de ces trois universités. Le 05 janvier 2022, Paul Biya prend un décret portant création des universités de Bertoua, d’Ebolowa et de Garoua. Depuis lors, le gouvernement travaille pour construire et faire fonctionner ces institutions universitaires dont l’acte de création a porté le nombre d’universités d’Etat à 11 au Cameroun.