80è anniversaire du débarquement de Provence : Paul Biya s’attaque à la racine des guerres

Le chef de l’Etat camerounais dans son discours tenu en France à l’occasion de la commémoration du 80è anniversaire de l’opération Dragoon, appelle les chefs d’Etat et de gouvernements à œuvrer pour préserver la paix dans le monde.

La commémoration du débarquement de Provence le 15 août 2024 a donné l’occasion au président de la République du Cameroun d’attirer l’attention des dirigeants du monde sur la situation géopolitique et géostratégique de la planète. La course aux armements, la construction des blocs, la guerre froide, la guerre par procuration, l’apparition de nouveaux acteurs comme les société paramilitaires privées font planer sur le monde, le risque d’une ou de plusieurs guerres. Le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine ainsi que la formation des blocs qui en découle est une illustration des relations internationales tendues entre certains acteurs. Ce qui constitue une menace à la paix dans le monde.

Au regard de l’état des relations parfois dégradé entre Etats, le président Paul Biya s’attaquent aux sources historiques des tensions qui refont surface pour menacer la paix dans le monde aujourd’hui. « les fantômes de l’esprit de revanche, la violation flagrante de la souveraineté des Etats, l’intolérance, le mépris des peuples (…) Le droit international diversement interprété, l’instrumentalisation des droits de l’homme ; l’oubli ou le déni des autres guerres ; la volonté permanente de dominer ; d’exploiter ; de construire un monde à son unique avantage ». Le chef de l’Etat engage ses pairs à combattre ces « ombres qui nous guettent aujourd’hui ».

Pour ce faire, Paul Biya appelle les chefs d’Etat et de gouvernements à agir en faveur de la préservation de la paix dans le monde. Il recommande de privilégier, comme son pays, le dialogue, les solutions concertées, la résolution pacifique des différends pour « faire échec à la guerre et résoudre les conflits ». Le Cameroun a privilégié le règlement pacifique du différend frontalier qui l’opposait au Nigeria sur la péninsule de Bakassi. Le pays a aussi engagé des concertations avec la Guinée équatoriale en vue de la matérialisation de la frontière commune.