Affaire : Coris Bank reprend Société générale Cameroun

Coris Bank devrait débourser environ 160 millions d’euros pour mettre la main sur la filiale camerounaise de cette banque française qui confirme son désinvestissement sur le continent.

La banque Burkinabé Idrissa Nassa est entrée sur le marché bancaire en Afrique centrale en 2024 avec l’acquisition de Société générale tchad. Cette fois-ci, elle entre au Cameroun. En effet, après avoir un temps mis en pause la vente de cette filiale, la direction de la banque française a finalement trouvé un accord avec le gouvernement camerounais. Cette nouvelle acquisition mettrait Coris Bank dans une situation très confortable dans la sous région.

On se souvient que, le ministre des Finances, Louis-Paul Motaze, envisageait un rachat par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), mais il semble que les deux parties aient finalement trouvé un terrain d’entente. Cette opération, qui nécessite encore l’approbation des autorités compétentes, va marquer le retrait définitif de la banque française du capital de sa filiale locale.

Coris Bank, fondée et dirigée par Idrissa Nassa, sera l’héritière des actifs Société Générale Cameroun. Elle devrait débourser environ 104,9 milliards de FCFA pour mettre la main sur cette banque selon le journal français « La Lettre », loin des 164 milliards de FCFA attendus. Avec cette acquisition, le burkinabé hérite d’un portefeuille de plus de 245 000 clients, et une expertise de plus de 60 ans dans le marché local.

Un an et demi. C’est le temps qu’aura mis l’opération de vente de cette banque. Les spéculations à propos de la reprise des parts (58,08 %) de Société générale dans sa filiale camerounaise, ont animé le paysage financier camerounais.

Le Cameroun, premier marché bancaire de la CEMAC, est un enjeu de taille pour Coris Bank. Société Générale Cameroun, qu’elle s’apprête à racheter, a réalisé un bénéfice net de 29,8 milliards FCFA en 2023. Son encours des crédits a progressé de 14 %, atteignant 743 milliards FCFA au 31 décembre 2023, tandis que les dépôts ont augmenté de 6 % sur la même période, pour atteindre 1 206 milliards FCFA.