Affaires : le Camerounais Thierry Hot quitte Lilium group et crée Pivotal Africa Network

L’annonce est faite dans une note signée depuis Bruxelles ce 02 septembre 2024.

Le Camerounais Thierry Hot, promoteur du Rebranding Africa Forum, un rendez-vous économique annuel consacré à l’Afrique en Belgique a annoncé ce jour le début d’une nouvelle aventure.

« J’entame aujourd’hui une nouvelle aventure, en harmonie avec mon sens du service, ma passion et ma vision pour l’Afrique. Ces dernières décennies ont été marquées par des défis et des succès qui m’ont profondément transformé en tant qu’observateur des transformations de l’Afrique, leader et entrepreneur », a-t-il annoncé.

Il s’agit de Pivotal Africa Network. Selon Hot, l’initiative est une plateforme d’innovation et de transformation dédiée à l’accompagnement stratégique des États et des entreprises, petites et grandes, dans leur quête de croissance, de compétitivité et d’excellence.

« Dans le prolongement du Rebranding Africa Forum que j’ai fondé en 2014, j’entends rassembler autour de Pivotal Africa Network, des compétences, des institutions, des personnalités partageant les mêmes valeurs d’audace, de résilience et d’excellence pour offrir à nos clients, un accompagnement sur mesure qui tire parti de nos réseaux, de notre savoir-faire et de notre connaissance approfondie des réalités africaines », a expliqué le camerounais.

Concrètement, la plateforme fera du lobbying, de la stratégie à l’organisation, la mobilisation des ressources pour les Etats et les entreprises pour permettre à nos partenaires de se concentrer sur leur cœur d’activité avec confiance et ambition.