Afrique Centrale : le fils du président de la commission de la Cemac au coeur d’un scandale sexuel

Baltasar Ebang Engonga, actuellement en détention pour fait de corruption est depuis quelques jours au cœur d’un scandale sexuel majeur.

Le directeur général de l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF) en Guinée Equatoriale, Baltasar Ebang Engonga, fils de Baltasar Engonga Edjo, président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) est devenu depuis quelques jours le visage le plus vu sur la toile dans la zone Cemac et ailleurs dans le monde

Et pour cause, la diffusion virale sur les réseaux sociaux de plusieurs vidéos montrant ce haut fonctionnaire en plein ébat sexuel dans son bureau. Le scandale qui agite la Guinée équatoriale a poussé les autorités à réduire le flux internet et à annoncer de possibles sanctions.

Le vice-président du pays Teodoro Nguema Obiang Mangue a annoncé lundi sur son compte X que le gouvernement allait «procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations sexuelles dans les bureaux des ministères car cela constitue une violation flagrante du code de conduite et de la loi sur l’éthique publique».

Pour l’heure, ni Baltasar Engonga Edjo, ni les autorités de la CEMAC n’ont fait de déclaration officielle sur les accusations contre le fils du président de la commission. Un silence qui laisse des interrogations planées sur la gestion de cette affaire qui pourrait discréditer les dirigeants de la Cemac.