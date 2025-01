Afrique : une nouvelle compagnie aérienne pour concurrencer Air France

Ethiopian Airlines, l’une des plus grandes compagnies aériennes africaines avec une croissance rapide, a annoncé le lancement de la compagnie Air Congo en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC).

Air Congo. Née d’une alliance entre Ethiopian Airlines (Ethiopie) et la République démocratique du Congo (RDC), la nouvelle compagnie aérienne africaine va bousculer l’échiquier aéronautique sur le continent et pourrait faire perdre des clients à Air France.

Concrètement, l’objectif est de bouleverser l’échiquier aérien en Afrique, réduire la dépendance envers les transporteurs étrangers et renforcer les infrastructures aéronautiques sur le continent.

Le nouveau transporteur aérien prend son envol avec une paire de Boeing 737-800, reliant sept villes congolaises. Cette entreprise conjugue les atouts des deux partenaires : la RDC garde les commandes avec 51% du capital, Ethiopian Airlines apporte son expertise opérationnelle avec 49% des parts.

Des accords techniques clés ont été signés entre les deux partenaires, portant notamment sur le bail des appareils, l’assistance technique complète et la maintenance des systèmes. Ethiopian Airlines formera des ressortissants congolais aux postes de pilote, technicien, personnel navigant ou encore personnel de vente et de service après-vente.

Mesfin Tasew, directeur général du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré que le lancement d’Air Congo était « une étape majeure » du plan stratégique de la compagnie éthiopienne visant à coopérer avec les gouvernements africains et à améliorer le transport aérien sur le continent.

« Ce partenariat assurera une plus grande connectivité à la RDC et à l’Afrique centrale, facilitant les investissements, le commerce et le tourisme et contribuant ainsi à la croissance socio-économique de la région », selon Tasew.