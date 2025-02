Autoroute Yaoundé-Nsimalen : inauguration de deux passerelles (près de 100 millions F)

L’inauguration a eu lieu le 18 février 2025.

Le ministre de l’Habitat et du Développement Urbain a inauguré, ce 18 février 2025, deux passerelles piétonnes sur l’autoroute Yaoundé-Nsimalen. C’était en présence de nombreuses personnalités du Mfoundi, de la Mefou et Afamba et des. Ces passerelles selon le ministère de l’Habitat ont pour but de rétablir l’interconnexion entre les communautés et sécuriser les populations

« Depuis la mise en circulation, de la section rase campagne de l’Autoroute Yaoundé-Nsimalen longue de 10,8 km et qui traverse trois départements (Mefou et Afamba, Mefou et Akano, Mfoundi), les populations riveraines font face aux difficultés de mobilités de part et d’autres de la route, d’où la construction de nouvelles passerelles« , explique le ministère de l’habitat.

La première passerelle, longue de 38 mètres linéaires a été réalisée dans la zone du Lycée d’Odza pour un montant TTC (travaux et Contrôle) de 500 000 000 F CFA, et la seconde, longue de 41 mètres linéaires, réalisée sur la bretelle de l’Autoroute donnant accès au quartier Odza lieu-dit Borne 12, pour un montant TTC (travaux et Contrôle) de 435 958 133 F CFA.