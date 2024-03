Banque : l’Etat cherche un repreneur stratégique pour la Commercial Bank-Cameroun

L’annonce a été faite par Louis Paul Motaze, ministre des Finances.

Dans un communiqué signé le 06 mars dernier mais rendu public seulement le 18, le ministre des Finances Louis Paul Motaze a annoncé le processus de désengagement de l’Etat du capital de la banque.

Le consortium de conseils qui accompagne l’État du Cameroun dans son opération de cession partielle de ses 98% de parts détenues dans la Commercial Bank-Cameroun est coiffé par Rothschild & Co.

Le processus de sélection d’un repreneur stratégique devrait aboutir à la signature d’un accord de rachat d’ici la fin du premier semestre 2024, suivie de son introduction en bourse.

La clause de désengagement contenu dans le plan de restructuration prévoit selon le site d’information Ecomatin, que 51% des parts soient revendus à un partenaire de référence, 30% placés à la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique Centrale (Bvmac) basée à Douala, et l’Etat du Cameroun ne conserverait que 17%.

Les 2% restants appartiennent à la compagnie d’assurance Allianz Cameroun. Avant la mise sous séquestre de ses actions en 2013, Yves Michel Fotso y détenait plus de la moitié du capital (via Capital Financial Holdings Luxembourg, 46,57 % ; Fotso Group Holdings, 2,14 % ; et Dawney Holding, 5 %).

En cédant en bourse une partie de ses actions dans CBC, l’Etat du Cameroun honore non seulement ses engagements vis-à-vis de la Cobac dans le cadre du contrat de performance, mais aussi et surtout de la Bvmac. En effet, le pays, comme ses homologues de la Cemac avaient, en 2018, pris l’engagement de céder en bourse ses participations dans le capital d’entreprises publiques, parapubliques ou issus de partenariats public privé notamment dans le cadre de programmes de privatisation. L’objectif étant de renforcer le rôle du marché financier dans le financement des économies de la sous-région.