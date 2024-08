Cameroun : 100 microprojets jeunes seront financés à hauteur de 751 millions F dans sept villes

Ces microprojets bénéficient du projet de développement des villes inclusives et résilientes (PDVIR).

Le Programme de subvention aux initiatives d’inclusion économique des groupes de jeunes entre dans sa phase opérationnelle.

Grâce au Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PDVIR) et l’appui financier de la Banque mondiale, 100 microprojets de développement communautaire vont être subventionnés dans 7 villes du Cameroun pour une enveloppe totale d’environ 751 millions de FCFA.

La sélection a débuté le 26 août 2024 dans les 7 villes du PDVIR par des sessions de formation en montage de projet. Trois jours pour sélectionner 100 microprojets dans divers domaines de la santé, de l’environnement, de la gestion des déchets, de l’éducation, de l’embellissement des quartiers, de la sécurité urbaine, des TIC…

Il s’agit d’un ambitieux programme d’inclusion économique mis en œuvre par le MINHDU via le PDVIR dont le but est d’accroitre l’employabilité des jeunes, créer des opportunités et améliorer la qualité de vie dans les villes bénéficiaires.

Le groupement Plan Cameroon-ACDDI a été retenu par le PDVIR pour la mise en œuvre de ce programme prioritairement destiné aux jeunes.

En rappel, le projet a poru mission d’apporter du soutien aux CTDs pour une gestion urbaine inclusive et résiliente ; et un appui aux entités nationales pour améliorer les outils de planification urbaine et la gestion foncière pour des villes plus inclusives et résilientes. Aussi, améliorer la connectivité intra-ville et intégration des quartiers sous-équipés ; et soutenir les initiatives locales axées sur l’inclusion économique des jeunes.