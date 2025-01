Cameroun : 160 millions de F pour deux matchs éliminatoires des Lionnes U17

La présidence de la République autorise le déblocage de cette enveloppe au profit du ministère des Sports et de l’Education physique.

Pour la prise en charge des dépenses relatives aux matchs Egypte-Cameroun et Cameroun-Egypte des 12 et 18 janvier prochains au Caire et à Bafoussam, le ministre des Sports et de l’Education physique a sollicité les fonds.

La présidence de la République donne son accord pour le déblocage de 160 400 213. Ledit montant est reparti comme suit : 122 627 985 francs CFA représentant la tranche ferme et 37 772 228 francs CFA représentant la tranche conditionnelle à décaisser en fonction des performances. Le ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, précise que les fonds seront mis à la disposition de la paierie spécialisée auprès du Minsep.

Le montant représente le budget défini pour la prise en charge financière des besoins liés aux matchs de la sélection nationale U-17 Dames de football du Cameroun. Les deux matchs comptent pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde U-17 Dames qui se jouera au Maroc cette année. En vue du premier match qui se disputera le dimanche 12 janvier au Caire, les Lionnes U-17 ont joué un match préparatoire le 09 janvier dernier au stade annexe de Mfandena.

Pour la première fois après l’adoption de la loi de finances pour l’exercice 2025, le gouvernement débloque des fonds pour les besoins des compétitions sportives. La circulaire du ministre des Finances portant instructions relatives à l’exécution de cette loi retire la gestion des finances aux fédérations sportives et la confie au ministère des Sports et de l’Education physique.