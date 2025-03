Huit candidats en lice pour la présidentielle du 12 avril au Gabon

La cour constitutionnelle a repêché en début de week-end dernier quatre autres candidatures qui s’ajoutent sur les quatre premières validées par l’organe chargé des élections.

Quatre personnalités s’ajoutent à la liste provisoire des candidats à l’élection présidentielle du 12 avril au Gabon. Alain Simplice Boungoueres, Gninga Chaning Zenaba, Axel Stophène Ibinga et Thierry Yvon Michel N’Goma. La Cour constitutionnelle les repêche à la suite de l’examen des recours introduits après l’invalidation de leurs candidatures par la Commission nationale d’organisation des élections et du référendum (Cnocer) le 09 mars dernier. Ils ont gain de cause devant la juridiction suprême statuant en matière électorale au pays. Ils sont désormais à la course pour le fauteuil présidentiel au même titre que les quatre premières candidatures validées en premier ressort.

Au niveau de l’organe chargé de l’organisation des élections, la Cnocer en effet, les candidatures du président de Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema et de trois autres candidats à savoir Alain Claude Bilie-By-Nze, Joseph Lapensée Essingone, Stéphane Germain Iloko Boussengui n’ont pas souffert de rejet. Tandis que les quatre nouveaux étaient en attente de la décision de la Cour constitutionnelle, ils en ont profité pour lancer la précampagne. Mais les quatre nouveaux ont aussi des programmes politiques à défendre.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Brice Clotaire Oligui Nguema promet de résoudre les problèmes des Gabonais en sept ans. Axel Stophène Ibinga candidat indépendant en 2023 pourra en cas de victoire cette fois-ci, mettre en œuvre son projet « la République au travail » en insistant sur la relance économique et la réforme institutionnelle. A côté de ces projections, Thierry Yvon Michel N’Goma, autre candidat en 2023, compte plutôt s’investir dans la santé, la sécurité et l’éducation qui sont les moteurs du développement. Alain Simplice Boungoueres et de Zenaba Gninga Chaning âgée de 36 ans, seule candidature féminine validée, se présentent à la présidentielle pour la première fois.

Jean Remy Yama, considéré l’une des candidatures pouvant faire le poids contre le général Brice Clotaire Oligui Nguema, n’a pas pu être repêché. Son dossier de candidature souffrant d’un défaut de pièces justifiant sa nationalité gabonaise, les actes de naissance des parents en effet, n’a pas franchi le premier écueil. Malgré l’ajout de l’acte de naissance de sa mère, sa requête ne prospère pas à la cour constitutionnelle.