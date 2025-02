Cameroun : 297 agents publics révoqués

Le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative rend publiques les listes des agents visés par la sanction.

La sanction la plus lourde prévue par le statut général de la fonction publique s’abat sur 297 agents publics au Cameroun. Désormais, ils ne sont plus comptés dans le fichier des agents publics. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph LE, publie les listes des agents concernés le 05 février 2025. En parcourant ces documents, le constat est que la majorité des agents révoqués sont des professeurs des lycées d’enseignement général, des professeurs des collèges d’enseignement général.

La purge des 297 agents est la suite des résultats de l’opération de comptage physique des personnels de l’Etat, initiée depuis 2018. La phase contentieuse de cette opération a déjà conduit à la suppression de 4 324 agents de la fonction publique de l’Etat. La vague du 05 février s’y ajoute, avec l’objectif de mettre hors des effectifs du personnel de l’Etat tous les agents dont l’absence prolongée est non justifiée, des agents fictifs, ceux dont le décès n’a pas été déclaré ou encore ceux qui ont démissionné.

Par la révocation de certains agents jugés indélicats, le gouvernement met en œuvre la politique du chef de l’Etat visant à lutter contre l’absentéisme chronique des agents publics dans leurs lieux d’affectation.