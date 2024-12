Cameroun : 3 543 emplois créés via le programme Youth Connekt Cameroon (Minjec)

Le gouvernement fait le bilan de la phase pilote du programme quatre ans après le début de sa mise en œuvre sur le territoire camerounais.

Depuis le 16 décembre dernier, Yaoundé accueille la 5è édition de l’initiative Youth Connekt Cameroun Convention. L’événement se déroule dans le cadre de la 4è édition du Salon international de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes (Siprome-jeune). A l’occasion de ce rassemblement qui prend fin le 21 décembre prochain, les responsables du programme Youth Connekt Cameroon (YCC) ont dévoilé le bilan chiffré des actions accomplies en faveur de la jeunesse camerounaise.

En effet, selon une communication du programme, depuis cinq ans, YCC a créé 1 045 emplois directs, 2 500 emplois indirects, soit un total de 3 543 emplois en général. Aussi, selon la même source, l’initiative a formé 253 000 jeunes pour devenir des leaders et des entrepreneurs dans un contexte où la jeunesse est appelée à oser et à se prendre en charge. Par ailleurs, par les actions du YCC, annonce aussi avoir connecté 1,5 millions de jeunes à un futur meilleur, sans toutefois en donner plus de précisions.

Lors de l’ouverture de la 5è édition du Siprome le 16 décembre dernier, le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, Mounouna Foutsou a fourni plus de détails à propos de ce bilan. Selon le membre du gouvernement, le programme initié par la gouvernement et l’ONU arrive au terme de sa phase pilote.

« Il a permis le renforcement de l’employabilité de 5 000 jeunes, l’accompagnement à la création et au développement de 448 entreprises de jeunes, la connexion de près de 1 300 000 jeunes du terroir et de la diaspora dans des dialogues avec les décideurs, plus de 1 000 jeunes dotés de capacités en leaders et consolidation de la paix, parmi lesquels 500 ambassadeurs de la paix, l’implication de 800 jeunes dans des initiatives volontaires et d’action communautaire, ainsi que la sensibilisation de 16 400 jeunes sur la santé familiale et de reproduction ».

Pour le ministre, ce sont des résultats « appréciables ». La seconde phase qui est la phase d’extension du programme comporte d’autres objectifs. Elle favorise l’entrepreneuriat des jeunes à travers l’innovation technologique, la promotion de la paix, de la cohésion sociale, la mobilisation des canaux de connexion aux opportunités les plus efficaces.